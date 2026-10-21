Δραματική εξέλιξη: Έχασε και τα δύο πόδια της η βουλευτής που δέχθηκε επίθεση στην Αυστραλία – «Ευτυχώς είναι ζωντανή»

Τη σοβαρότητα της κατάστασης της βουλευτού επιβεβαίωσε ο σύζυγός της, Φιλ Χέινς, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό», τονίζοντας ωστόσο ότι «η καρδιά και το μυαλό της βρίσκονται σε καλή κατάσταση».

Όπως ανέφερε, «το καλό νέο μέσα σε όλα αυτά είναι ότι είναι ζωντανή», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σύζυγός του θα καταφέρει να αναρρώσει.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μελβούρνη, όπου νοσηλεύεται η βουλευτής, υπογράμμισε ότι η αποκατάστασή της θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

«Ο δρόμος προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά ξέρουμε ότι είναι μαχήτρια», δήλωσε. «Είναι ένας αποφασισμένος άνθρωπος που θα κάνει ό,τι μπορεί, με τη στήριξη και την αγάπη μας, για να αναρρώσει. Αυτό είναι που ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το νοσηλευτικό προσωπικό και όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, καλώντας όσους επιθυμούν να βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν δωρεές στην οργάνωση Save the Children.

Στο δικαστήριο ο 43χρονος – Εξετάζεται και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Για την επίθεση συνελήφθη ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ, ο οποίος εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, εκ προθέσεως πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και πρόκληση βλάβης σε ομοσπονδιακό δημόσιο αξιωματούχο.

Οι αστυνομικές Αρχές δεν αποκλείουν την απαγγελία πρόσθετων κατηγοριών, ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε σιωπηλός κατά τη δικαστική διαδικασία και δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο.

Ο συνήγορός του ανέφερε ότι αντιμετωπίζει «προβλήματα ψυχικής υγείας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία της Βικτώριας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας, συνεχίζει τις έρευνες, καθώς το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.