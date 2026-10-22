Τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία προωθούν οι ΗΠΑ - Τραμπ: «Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι το τέλος του πολέμου πλησιάζει, υποστηρίζοντας πως οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ενδέχεται να βρίσκονται στο πιο προχωρημένο στάδιό τους μέχρι σήμερα.

Ζελένσκι: Συνάντηση το συντομότερο δυνατό

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει την αμερικανική πρόταση για τριμερή συνάντηση, μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του Κρεμλίνου να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία.

«Μάθαμε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης στο επίπεδο των ομάδων μας. Η αμερικανική πλευρά προτείνει τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Εμείς είμαστε υπέρ», ανέφερε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, το Κίεβο επιθυμεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί κατά προτίμηση όχι αργότερα από τις αρχές Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα μπορούσαν να βρεθούν προτάσεις για την ειρήνη, καθώς και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνόδου κορυφής σε επίπεδο ηγετών.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι είχε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά μετά την επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ρωσία αποδέχθηκε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με την Ουκρανία.

Τραμπ: «Πλησιάζουμε στον τερματισμό του πολέμου»

Αισιόδοξος για την προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους.

«Τις προάλλες, μιλούσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διευθέτηση του πολέμου του με την Ουκρανία και νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε σε αυτό. Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος εκφράζει την εκτίμηση ότι επίκειται ο τερματισμός του πολέμου. Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, με τη Μόσχα να παραμένει αδιάλλακτη ως προς τα αιτήματά της.

Ευχαριστίες στη Ρωσία για την απελευθέρωση Αμερικανού

Κατά τις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, Αμερικανού πολίτη που κρατείτο στη χώρα επί τέσσερα χρόνια.

«Δεν δώσαμε τίποτα ως αντάλλαγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η προτεινόμενη τριμερής συνάντηση παραμένει στο επίκεντρο των επαφών, με την Ουκρανία να επιδιώκει τη διεξαγωγή της έως τις αρχές Νοεμβρίου, προκειμένου να εξεταστούν οι προτάσεις για την ειρήνη και η πιθανότητα συνόδου κορυφής των ηγετών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ