Νύχτα εκρήξεων στο Κίεβο - Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα

Στη ρωσική πόλη Λίπετσκ - όπου βρίσκεται μια μεγάλη χαλυβουργία, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας - ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά την επιδρομή drones που έπληξαν κτίρια κατοικιών και μια κλινική, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Ίγκορ Αρταμόνοφ στο Telegram.

Μετά τις επαφές του αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες Τετάρτη πως το τέλος του πολέμου δεν ήταν «ποτέ τόσο κοντά».

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους σήμερα το βράδυ, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και σε ένα πρατήριο βενζίνης, όπως και τραυματισμούς, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης ανέφερε ότι πύραυλοι έπληξαν ιδιωτικές κατοικίες και ένα πρατήριο βενζίνης στην ανατολική πλευρά του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διασχίζει την πόλη. Υπήρξαν τραυματισμοί, δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση σήμερα το βράδυ από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Το Reuters επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων που έκαναν λόγο για εκρήξεις στην πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ