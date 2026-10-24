Γαλλία σε αναβρασμό: Σχεδόν 1.000 συλλήψεις, σοβαροί τραυματισμοί και δρόμοι γεμάτοι οργή

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τη συμμετοχή στις σημερινές κινητοποιήσεις σε περίπου 410.000 ανθρώπους, ενώ το συνδικάτο CGT έκανε λόγο για περισσότερους από 800.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο Παρίσι, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συμμετείχαν 110.000 άνθρωποι, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέβασαν τον αριθμό στις 250.000.

Επεισόδια στο Παρίσι και συγκρούσεις σε άλλες πόλεις

Η κεντρική διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με την αστυνομία να έχει επιβάλει αλλαγές στη διαδρομή της πορείας, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας.

Η πορεία ξεκίνησε από την Πύλη της Ιταλίας και κατέληξε στην Πύλη της Βενσέν, όπου σημειώθηκαν επεισόδια κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού για να διαλύσουν ομάδες κουκουλοφόρων, οι οποίες συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας. Η ένταση, ωστόσο, ήταν σαφώς μικρότερη σε σύγκριση με τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββάτου.

Συγκρούσεις καταγράφηκαν επίσης στη Λυών, στη Μασσαλία, στην Μπορντό και στην Γκρενόμπλ, ενώ δακρυγόνα χρησιμοποιήθηκαν από την αστυνομία και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λιλ και η Νίκαια.

Στη Μασσαλία, ομάδες νεαρών έστησαν οδοφράγματα με μεταλλικά αντικείμενα, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται μέχρι το βράδυ.

Δεκάδες συλλήψεις και 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Η γαλλική κυβέρνηση κινητοποίησε περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, δηλαδή 10.000 περισσότερους σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Reuters, στρατιώτες μονάδας αντιτρομοκρατικής προστασίας περιπολούσαν στα Ηλύσια Πεδία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου και άλλα εμβληματικά σημεία του Παρισιού.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε 135 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο κατά την ενημέρωση που πραγματοποίησε νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε κατασχέσεις αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, μεταξύ των οποίων μεταλλικές σφαίρες, πυροτεχνήματα και αυτοσχέδια όπλα.

Μόνο στο Παρίσι πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί έλεγχοι και καταγράφηκαν 65 συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης.

Σχεδόν 1.000 συλλήψεις και δύο σοβαρά τραυματίες

Καθώς ολοκληρώνονταν οι κινητοποιήσεις, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα πλησίασαν τις 1.000, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί με την ολοκλήρωση της καταγραφής από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Λοράν Νουνιές έκανε επίσης λόγο για δύο σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Στην Τουλούζη, ένας 20χρονος υπέστη ακρωτηριασμό δακτύλων από έκρηξη, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός καταγράφηκε στο Κλερμόν-Φεράν, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι οργανωμένες ομάδες της άκρας Αριστεράς επιχείρησαν να προκαλέσουν συγκρούσεις με την αστυνομία, χρησιμοποιώντας αντικείμενα και πυροτεχνήματα.

Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις σε ένα ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας

Οι σημερινές διαδηλώσεις αποτελούν συνέχεια ενός κύματος κινητοποιήσεων που ξεκίνησε από μαθητές λυκείων, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατάσταση των σχολικών υποδομών, τις ελλείψεις προσωπικού και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Σταδιακά, οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν, με τη συμμετοχή εργαζομένων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», αποκτώντας ευρύτερο κοινωνικό και αντικυβερνητικό χαρακτήρα.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και η λήψη μέτρων για το κόστος στέγασης.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι κινητοποιήσεις εξελίσσονται σε σημαντική πολιτική πρόκληση για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Στο επίκεντρο και οι περιορισμοί στις διαδηλώσεις

Η απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να επιβάλει περιορισμούς και απαγορεύσεις συγκεντρώσεων σε ορισμένες πόλεις προκάλεσε αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες, οι οποίες κατηγορούν τις αρχές ότι περιορίζουν το δικαίωμα στη διαδήλωση.

Στο Παρίσι, η αστυνομία επέτρεψε την πραγματοποίηση της κεντρικής πορείας, αλλά τροποποίησε τη διαδρομή της, κρατώντας τους διαδηλωτές μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, αρκετοί σημαντικοί πολιτιστικοί χώροι, μεταξύ των οποίων το Μουσείο του Λούβρου, το Ορσέ και το Grand Palais, παρέμειναν κλειστοί για λόγους ασφαλείας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μία εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου, όταν καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων, καταστροφές δημόσιων κτιρίων και βίαιες συγκρούσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Το βλέμμα στις επόμενες κινητοποιήσεις

Παρά την ισχυρή παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και τους περιορισμούς που επέβαλαν οι αρχές, η μεγάλη συμμετοχή στις σημερινές διαδηλώσεις δείχνει ότι η κοινωνική κινητοποίηση συνεχίζεται.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα» έχουν ήδη προαναγγείλει νέο γύρο διαδηλώσεων για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, γεγονός που διατηρεί την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση για την αστυνομική διαχείριση των κινητοποιήσεων και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία προστίθεται στα κοινωνικά αιτήματα, δημιουργώντας ένα ακόμη πεδίο πολιτικής σύγκρουσης στη Γαλλία.

Πηγές: Reuters, Agence France-Presse (AFP), Le Monde, The Guardian και Associated Press.