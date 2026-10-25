Σκηνές χάους στα Τίρανα: Φωτιές σε υπουργεία, βόμβες μολότοφ και συγκρούσεις με την αστυνομία – Στο στόχαστρο ο Έντι Ράμα

Σύμφωνα με το Euronews και το Al Jazeera, χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για νέα πανεθνική κινητοποίηση, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης. Οι αρχές είχαν αναπτύξει περίπου 2.500 αστυνομικούς στην πρωτεύουσα, προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση των επεισοδίων.

Φωτιές σε υπουργεία και επιθέσεις με μολότοφ

Τα επεισόδια ξέσπασαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών στις 2 το μεσημέρι. Ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες εναντίον του κτιρίου και των αστυνομικών, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού.

Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην πλατεία Σκεντέρμπεη, στο γραφείο του πρωθυπουργού και στη λεωφόρο Dëshmorët e Kombit, όπου σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αλβανίας, RTSH, διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτίριο του υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ βόμβες μολότοφ προκάλεσαν φωτιές στις εισόδους του υπουργείου Γεωργίας και του Δημαρχείου Τιράνων. Η Πυροσβεστική επενέβη για την κατάσβεσή τους.

Σε άλλα σημεία της πόλης, ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, έστησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα και προκάλεσαν ζημιές σε στάσεις λεωφορείων και τραπεζικά υποκαταστήματα. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ένας αστυνομικός φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες, με συναδέλφους του να σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

Τραυματισμοί και συλλήψεις – Ο απολογισμός των επεισοδίων

Σύμφωνα με ενημέρωση του αλβανικού υπουργείου Υγείας, μέχρι τις 19:45 του Σαββάτου είχαν αναζητήσει ιατρική βοήθεια 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων διαδηλωτές, αστυνομικοί και δύο εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.

Ένας από τους διαδηλωτές υπέστη τραυματισμό στο μάτι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο συνολικός απολογισμός του κύματος κινητοποιήσεων είναι σημαντικά βαρύτερος. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το αλβανικό A2 CNN, κατά το πρώτο δεκαήμερο των διαδηλώσεων είχαν καταγραφεί 320 τραυματισμοί, εκ των οποίων 192 αστυνομικών, 92 διαδηλωτών και 36 περαστικών.

Κατά το ίδιο διάστημα, 646 άνθρωποι είχαν οδηγηθεί στις αστυνομικές αρχές, με 283 συλλήψεις. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τις προηγούμενες ημέρες των κινητοποιήσεων και όχι αποκλειστικά τα επεισόδια του Σαββάτου.

Στο στόχαστρο ο Έντι Ράμα – Ζητούν την παραίτησή του

Η κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά μέσα από φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις, έχει εξελιχθεί σε ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα.

Οι διαδηλωτές ζητούν βελτίωση των συνθηκών στην εκπαίδευση, μείωση των διδάκτρων, μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις και αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων ζητεί την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για την οικονομική κατάσταση και τη λειτουργία των θεσμών.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και πολίτες που αποστασιοποιούνται από τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, εκφράζοντας δυσαρέσκεια τόσο απέναντι στον Ράμα όσο και στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ακούστηκαν συνθήματα εναντίον και των δύο πολιτικών, γεγονός που αναδεικνύει τον ευρύτερο χαρακτήρα της δυσαρέσκειας.

Η συμβολική κίνηση του Ράμα και η απάντηση των διαδηλωτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η συμβολική κίνηση του πρωθυπουργού να τοποθετήσει κόκκινα μαξιλάρια έξω από το κυβερνητικό μέγαρο, ως πρόσκληση για διάλογο με τους φοιτητές.

Ωστόσο, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στα μαξιλάρια, απορρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία του.

Ο Έντι Ράμα προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τις βίαιες ενέργειες, διαμηνύοντας ότι η αντίδραση των κρατικών αρχών θα είναι συνεχής και αποφασιστική.

Παράλληλα, κατηγόρησε ξένους παράγοντες για προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας, αναφέροντας τη Ρωσία και το Ιράν ως πηγές διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Πρόκειται για ισχυρισμούς του Αλβανού πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν τεκμηριώνονται ανεξάρτητα στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Από τις φοιτητικές διαμαρτυρίες στη γενικευμένη πολιτική κρίση

Το νέο κύμα κινητοποιήσεων συνδέεται με ευρύτερες αντιδράσεις που εκδηλώνονται στην Αλβανία από τον Μάιο, όταν προκάλεσε αντιπαραθέσεις ένα σχέδιο ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σταδιακά, οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν σε ζητήματα διαφθοράς, ακρίβειας, εκπαίδευσης και λειτουργίας των κρατικών θεσμών.

Τις τελευταίες ημέρες, φοιτητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες του τομέα της υγείας έχουν ενισχύσει τις κινητοποιήσεις, με ορισμένους να ζητούν ακόμη και τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης.

Οι νέες συγκρούσεις του Σαββάτου επιβεβαιώνουν ότι η ένταση δεν έχει εκτονωθεί, παρά τις κυβερνητικές εκκλήσεις για διάλογο και την αυξημένη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης Ράμα και των οργανωτών των κινητοποιήσεων, καθώς η συνέχιση των διαδηλώσεων διατηρεί την πολιτική αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους.

Πηγές: Euronews, AFP, Al Jazeera, RTSH, CNN.