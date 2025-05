Πάπας Λέοντας ΙΔ': Τα πρώτα του βήματα ως νέου Ποντίφικα - Εντός της ημέρας η πρώτη λειτουργία του

Κατόπιν τούτου, την Κυριακή, θα απευθύνει για πρώτη φορά το προσευχητικό μήνυμα Regina Coeli από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, ενώ τη Δευτέρα θα συναντήσει τους δημοσιογράφους σε επίσημη συνέντευξη Τύπου στο Βατικανό.

Έκκληση για ειρήνη ήταν το πρώτο μήνυμα του νέου Ποντίφικα, το οποίο αντήχησε σε όλη την Βασιλική του Αγίου Πέτρου. «Είθε η ειρήνη να είναι με όλους σας». Ένα μήνυμα για το οποίο ο πάπας Φραγκίσκος πάλεψε μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του.

«Το κακό δεν θα επικρατήσει, είμαστε όλοι στα χέρια του Θεού. Χωρίς φόβο, ενωμένοι χέρι-χέρι, προχωράμε μπροστά, είμαστε μαθητές του Χριστού» ανέφερε απευθυνόμενος στις χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν για να δουν τον νέο πάπα.

Ο νέος πάπας επεφύλαξε ένα θερμό «ευχαριστώ» για τον προκάτοχό του. Δήλωσε ότι ήθελε μια εκκλησία «που πάντα πρέπει να επιδιώκει να είναι κοντά σε εκείνους που υποφέρουν». «Θα διατηρήσουμε ζωντανή τη γεμάτη θάρρος φωνή του Φραγκίσκου» ανέφερε.

«Η ανθρωπότητα χρειάζεται τον Χριστό ως γέφυρα. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον, χτίζοντας γέφυρες, με διάλογο για να γίνουμε ένας λαός που ζει ειρηνικά» σημείωσε στο μήνυμά του.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM