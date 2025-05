Σφοδρές συγκρούσεις ένοπλων ομάδων στην πρωτεύουσα της Λιβύης (βίντεο)

Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες ένοπλες ομάδες ξέσπασαν χθες το βράδυ, της Δευτέρας 12 Μαΐου 2025, στη λιβυκή πρωτεύουσα Τρίπολη, εξωθώντας το υπουργείο Εσωτερικών να απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους.

Σποραδικά πυρά βαρέων και μέσων διαμετρημάτων όπλων ακούγονταν σε τομείς της πρωτεύουσας μετά τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεν έχουν γίνει ως αυτό το στάδιο ανακοινώσεις για θύματα από τις αρχές.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, το υπουργείο Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, κάλεσε σε ανακοίνωσή του «όλους τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους».

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, οι συγκρούσεις, οι οποίες εκτυλίσσονται σε νότιους τομείς της πόλης, ξέσπασαν ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες της Τρίπολης και αντίπαλες από τη Μισράτα, μεγάλη πόλη και λιμένα περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας.

BREAKING:



Anti-aircraft guns start firing in Tripoli, Libya as various militias start attacking each other with drones & small arms fire.



Following tonight’s assassination of the government-affiliated militia leader “

Gheniwa, the country could be moving toward civil war again pic.twitter.com/KhXXHXO2B7