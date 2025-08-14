Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Άρχισαν οι εκταμιεύσεις για κουρεμένους, ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Δέσμη πληρωμών για 200 άτομα

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι από σήμερα, 14 Αυγούστου 2025, έχει αρχίσει η καταβολή πληρωμών αναπλήρωσης προς δικαιούχα φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης για το έτος 2025 του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης».

Συγκεκριμένα, έχει προωθηθεί η πρώτη δέσμη πληρωμών αναπλήρωσης σε 200 δικαιούχα πρόσωπα.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να προβαίνει σε πληρωμές αναπλήρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την έγκαιρη και δίκαιη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων φυσικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση για εκταμιεύσεις έγινε δύο μέρες μετά το δημοσίευμα του «Π »ότι οι κουρεμένοι είναι ανάστατοι, ευχόμενοι καλό καλοκαίρι στους πολιτικούς.

