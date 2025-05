Επίθεση στην Ουάσινγκτον: Νεκρά 2 μέλη της ισραηλινής πρεσβείας έξω από εβραϊκό μουσείο

Δύο μέλη του προσωπικού της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο της πόλης, με τον δράστη της επίθεσης να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα.



Οι δύο εργαζόμενοι της Ισραηλινής Πρεσβείας δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στο μουσείο, όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση. Τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι των δυνάμεων επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για το περιστατικό δήλωσαν στο NBC News ότι ένας άνδρας, ο οποίος περπατούσε νευρικά έξω από το μουσείο, άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν άνδρα και μία γυναίκα. Σύμφωνα με τρεις εξ αυτών, ο δράστης φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» τη στιγμή που συνελήφθη.

Η Ισραηλινή Πρεσβεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της, ο Ισραηλινός πρέσβης δεν ενεπλάκη στο περιστατικό και δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή των πυροβολισμών.





🚨 Two Israeli embassy staff were shot dead outside the Capital Jewish Museum in DC. The killer shouted “Free Palestine” during the attack. This wasn’t protest. This was hate-fueled terrorism—on U.S. soil. Let that sink in. pic.twitter.com/anV8RE20J9

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι μαζί με την προσωρινή Εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, έφτασαν στο σημείο των πυροβολισμών έξω από το Εβραϊκό Μουσείο. Το συγκεκριμένο κτίριο, που βρίσκεται πολύ κοντά από το περιφερειακό γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον, είναι αφιερωμένο στην ανάδειξη της εβραϊκής εμπειρίας στην περιοχή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.



«Δεν υπάρχει αυτήν την ώρα απειλή για τη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στα social media το Περιφερειακό Γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον, που συμμετέχει στην έρευνα.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.



We will bring this depraved perpetrator to justice.