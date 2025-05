Politico: Περισσότερο χάος παρά μεταρρύθμιση αποτέλεσε το DOGE του Μασκ - Δεν έγιναν οι περικοπές $1 τρισ.

Ο Έλον Μασκ αποχωρεί από τη θέση του ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου στις ΗΠΑ χωρίς να έχει πετύχει τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για μείωση των κρατικών δαπανών κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.



Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο αυτό στο πλαίσιο της ίδρυσης του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (DOGE), φέρεται να απέτυχε τόσο στο σκέλος της εξοικονόμησης πόρων όσο και στην προσπάθειά του να επηρεάσει ουσιαστικά την κρίση του αμερικανικού χρέους.

Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα, το DOGE, που δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως φορέας εξορθολογισμού των ομοσπονδιακών δαπανών, «θα μείνει στην ιστορία περισσότερο ως μια χαοτική χαμένη ευκαιρία παρά ως μεταρρύθμιση του ομοσπονδιακού κράτους».



Ανακοίνωσε την αποχώρησή του με ανάρτηση στο X



Την Τετάρτη, ο Έλον Μασκ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) ότι «ο χρόνος του ως ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου φτάνει στο τέλος του», προσθέτοντας ωστόσο πως πιστεύει ότι ο ρόλος του DOGE «θα μεγαλώσει με τον καιρό». Ήδη από τον Απρίλιο είχε δηλώσει πως θα περιορίσει την εμπλοκή του στο πρόγραμμα από τον Μάιο, προετοιμάζοντας την αποχώρησή του.

Elon Musk in new CBS interview: I think a bill can be big or beautiful, but I don't know if it can be both.



“I was, like, disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decreases it and undermines the work that the DOGE team… pic.twitter.com/XHS9InZJU7