Αυστρία: Δέκα νεκροί από επίθεση σε σχολείο στο Γκρατς – Ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου (video)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς στην Αυστρία, μετέδωσαν σήμερα αυστριακά μέσα ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση στην οδό Ντράιερσυτσενγκάσε, όπου βρίσκεται ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, το ORF μετέδωσε ότι έχουν τραυματιστεί σοβαρά πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους μαθητές και καθηγητές, με τον αριθμό να είναι διψήφιος.

Δέκα άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του δράστη. Επτά μαθητές και ένας ενήλικας έχασαν τη ζωή τους.

Εκτός από τους τουλάχιστον εννέα νεκρούς, 28 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και ορισμένα από τα θύματα έχουν πυροβοληθεί στο κεφάλι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung, ο δράστης ήταν μαθητής και θεωρούσε τον εαυτό του θύμα εκφοβισμού. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν έδρασε μόνος του. Ο φερόμενος ως δράστης λέγεται ότι βρέθηκε νεκρός σε μία από τις τουαλέτες.

Ο υπουργός Παιδείας Christoph Wiederkehr έχει ακυρώσει όλα τα ραντεβού και βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Γκρατς.

Ο Ερυθρός Σταυρός έδωσε τα πρώτα στοιχεία για τον αριθμό του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί: 158 τραυματιοφορείς βρίσκονται στο σημείο, καθώς και 31 άτομα για την παρέμβαση σε κρίσεις. Ο αριθμός αυτός πρόκειται να αυξηθεί λόγω του μεγάλου αριθμού των πληγέντων. Σε δράση βρίσκονται 65 οχήματα διάσωσης από οκτώ περιφέρειες της Στυρίας.

Το έγκλημα έλαβε χώρα λίγο πριν από τη δέκατη επέτειο του μακελειού στο Γκρατς στις 20 Ιουνίου 2015, το οποίο άφησε πίσω του τρεις νεκρούς, όταν ένας άνδρας έπεσε πάνω σε πλήθος με το αυτοκίνητό του.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006