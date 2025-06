Το αεροσκάφος στην Ινδία έπεσε πάνω σε ξενώνα γιατρών - Πάνω από 204 σοροί έχουν ανασυρθεί από το σημείο της συντριβής

Σοκ έχει προκαλέσει η συντριβή του αεροσκάφους της Αir India, με 242 επιβαίνοντες, κοντά στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ της Ινδίας.

Το αεροσκάφος, έναBoeing 787-8 (γνωστό και ως Dreamliner) που ταξίδευε με 230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, είχε μόλις απογειωθεί, όταν, σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που σηκώθηκε από το έδαφος, κατέπεσε, εκτός της περιμέτρου του αεροδρομίου, σε κατοικημένη περιοχή, πάνω σε έναν ξενώνα όπου στεγάζει γιατρούς από τα τοπικά νοσοκομεία.

Το αεροπλάνο εξέδωσε σήμα κινδύνου στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας μετά την απογείωση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24, το σήμα χάθηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, όταν το αεροπλάνο είχε φτάσει σε ύψος 200 μέτρων.

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU