Στους δρόμους της Τεχεράνης οι Ιρανοί, φωνάζουν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες κάτοικοι της Τεχεράνης συγκεντρώθηκαν σε μια από τις πιο γνωστές πλατείες της ιρανικής πρωτεύουσας, την πλατεία Ενγκελάμπ, καταδικάζοντας τις ισραηλινές επιθέσεις στα εδάφη τους που λαμβάνουν χώρα από χθες το βράδυ.



Οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση κρατούσαν ιρανικές σημαίες και φώναζαν αντι-αμερικανικά και αντι-ισραηλινά συνθήματα. Μετά τη συγκέντρωση, οι άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης για την παραδοσιακή προσευχή της Παρασκευής, φωνάζοντας καθ' όλη τη διαδρομή συνθήματα κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

IRAN: Tehran residents march in protest of Israeli strikes on the country. pic.twitter.com/pwBBkBeX8w

Οργισμένοι και φοβισμένοι, οι Ιρανοί περιμένουν και νέες ισραηλινές επιθέσεις



Στις τάξεις των Ιρανών πολιτών επικρατεί οργή και φόβος για τα ισραηλινά πλήγματα, με κάποιους να ζητούν αντίποινα και άλλους να φοβούνται ότι η σύγκρουση θα φέρει περισσότερα δεινά σε ένα έθνος που το έχουν ήδη καταβάλει οι κρίσεις.



Με την Τεχεράνη και άλλες πόλεις να συνταράσσονται από μια νύχτα ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων, κάποιοι δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να φύγουν για τη γειτονική Τουρκία, αναμένοντας κλιμάκωση αφότου το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί ότι η επιχείρησή του θα συνεχιστεί «για όσες μέρες χρειαστεί».

🟦Đám đông đã xuống đường ở Tehran và các thành phố khác của Iran, yêu cầu phải có phản ứng quân sự ngay lập tức chống lại Israel.



🟧 Crowds have taken to the streets in Tehran and other Iranian cities, demanding an immediate military response against Israel. pic.twitter.com/Moh43DfKEX