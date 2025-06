Εικόνες/Βίντεο: Νεκροί από την ισραηλινή επίθεση ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Νεκροί από την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, τα ξημερώματα της Παρασκευής, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Μοχάμεντ Μπαγκερί και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί.

Τα ιρανικά πρακτορεία Mehr και Tasnim μετέδωσαν, αρχικά τον θάνατο του Χοσεΐν Σαλαμί, ενώ στη συνέχεια το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irna επιβεβαίωσε του Μοχάμεντ Μπαγκερί.

Το Irna μετέδωσε επίσης, ότι φλόγες και καπνός έβγαιναν νωρίτερα από την έδρα των Φρουρών της Επανάστασης στην οδό Πιρουζί στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης.

Παράλληλα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι οι πυρηνικοί επιστήμονες Φερεϊντούν Αμπασί- Νταβανί και Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα.

Το χρονικό της επίθεσης

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, καθώς όπως διατείνεται επιδίωκε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, βάζοντας στο στόχαστρο τουλάχιστον μια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου.

Η επίθεση διεξήχθη τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι ανησυχίες πως ήταν άμεσα επικείμενα πλήγματα του Ισραήλ μεγεθύνονταν επί μέρες.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εξαπολύθηκαν «δεκάδες» πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.

Βίντεο με καπνούς να βγαίνουν από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στη Νατάνζ

Η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ (κεντρικά) ειδικά έγινε στόχος «πολλές φορές» στόχος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός καπνός να υψώνεται από την εγκατάσταση.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» στην πρωτεύουσα, ότι υπάρχουν νεκροί άμαχοι σε πολυκατοικίες και ότι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης φλεγόταν.

Τουλάχιστον δυο ανώτατοι αξιωματικοί του σώματος αυτού, ο αρχηγός του, ο στρατηγός Χουσέιν Σαλαμί, κι ο στρατηγός Γουλάμ Αλί Ρασίντ, καθώς και δυο επιστήμονες του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, ο Μοχαμάντ Μεχντί Τεχραντσί και ο Φερεϊντούν Αμπασί, σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταδίδουν επίσημα ΜΜΕ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους διεμήνυσαν πως θα υπάρχει «ισχυρή ανταπόδοση» στην επίθεση του Ισραήλ.

Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του αφού αρχικά διέκοψε πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρηση στο «100% των δυνατοτήτων της», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

#UPDATE Israel launches strikes on Iran.



Israel's operation struck at the "heart of Iran's nuclear enrichment programme", taking aim at the atomic facility in Natanz and nuclear scientists, Netanyahu said. "The operation against Iran will "continue as many days as it takes"… pic.twitter.com/6i5V3GPYvV