Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ ετοιμάζονται για την τελευταία μέρα των γαμήλιων εορτασμών - Αναμένονται διαμαρτυρίες από κατοίκους της Βενετίας

Μετά την πολυτελή γαμήλια τελετή, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η δημοσιογράφος Λόρεν Σάντσεζ, προετοιμάζονται σήμερα για την τελευταία ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη, μαζί με τους διάσημους προσκεκλημένους τους από τον χώρο των ΜΜΕ, της μόδας και της σόουμπιζ. Οι τριήμεροι εορτασμοί, που υπολογίζεται ότι κόστισαν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, θα ολοκληρωθούν απόψε με το τελικό πάρτι σε ένα πρώην μεσαιωνικό ναυπηγείο, όπου η Lady Gaga και ο Έλτον Τζον αναμένεται να τραγουδήσουν.

Ο Μπέζος, ηλικίας 61 ετών και η Σάντσεζ, ηλικίας 55 ετών, αντάλλαξαν όρκους αγάπης χθες, Παρακευή 28 Ιουνίου, στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, απέναντι από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, ενώ τους συνόδευε μελωδικά ο Ματέο Μποτσέλι, ο γιος του διάσημου Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

