Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Στη φυλακή η πρώην πανίσχυρη Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας: Κοιμάται σε στρώμα στο πάτωμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το κελί της διαθέτει μικρό τραπέζι και στρώμα δαπέδου, θα χρησιμοποιεί τα κοινά ντους και θα προαυλίζεται μόνη της, μία ώρα την ημέρα

Η πρώην πανίσχυρη Πρώτη Κυρία της Νότιας Κορέας, Κιμ Χεόν Χι, περνά σήμερα την πρώτη της ημέρα στη φυλακή, σε κελί αντίστοιχο με εκείνο του συζύγου της και πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γελ. 

Το άλλοτε ισχυρό ζευγάρι της Νότιας Κορέας βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας που επεκτείνεται διαρκώς, με τους εισαγγελείς να τους διώκουν για σοβαρά αδικήματα.

Η Κιμ οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης Νάμπου, στη δυτική Σεούλ, ένα σύγχρονο σωφρονιστικό κατάστημα που λειτουργεί από το 2011 και είναι από τα λίγα που διοικείται από γυναίκα. Αν και θα έχει την ίδια μεταχείριση με τις υπόλοιπες κρατούμενες, η ρουτίνα της θα προσαρμοστεί ελαφρώς λόγω της δημοσιότητας που την περιβάλλει.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση εντάλματος, καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Οι κατηγορίες αφορούν δωροληψία, χρηματιστηριακή απάτη και αθέμιτη άσκηση επιρροής. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις αναφορές για δώρα που φέρεται να έλαβε.

Πρωινό κόστους ενός δολαρίου για την πρώην Πρώτη Κυρία που είχε λόγο για τα πάνταΣύμφωνα με πηγή, το κελί της διαθέτει μικρό τραπέζι και στρώμα δαπέδου, ενώ θα χρησιμοποιεί ξεχωριστά τα κοινά ντους και θα προαυλίζεται μία ώρα ημερησίως εκτός Κυριακής, σε διαφορετικό ωράριο από τις άλλες κρατούμενες. Σήμερα το πρωινό περιλάμβανε ψωμί με μαρμελάδα φράουλα, λουκάνικα και σαλάτα, με το ημερήσιο κόστος γευμάτων να ανέρχεται σε περίπου 1.500 γουόν (1,08 δολάρια).

Η Κιμ, εύπορη επιχειρηματίας στον χώρο της τέχνης και ιδρύτρια εταιρείας επιμέλειας έργων, είχε απασχολήσει επανειλημμένα τα ΜΜΕ με σκάνδαλα, αλλά και με τις πολιτικές της παρεμβάσεις, όπως η προώθηση της απαγόρευσης κατανάλωσης κρέατος σκύλου. Ορισμένες φορές οι διαμάχες αυτές επισκίασαν την προεδρία του Γιουν, ο οποίος σήμερα κρατείται για την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Σύμφωνα με τον πρώην δικαστή και εισαγγελέα Χαν Ντονγκ-σου, η Κιμ υπήρξε η στρατηγική «κινητήριος δύναμη» πίσω από την άνοδο του συζύγου της στην εξουσία. «Η Κιμ Χεόν Χι τον διάλεξε και του έδωσε τη στρατηγική και την ενέργεια να γίνει πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑΦΥΛΑΚΙΣΗΦΥΛΑΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited