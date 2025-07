Ο Μασκ «καρφώνει» την κυβέρνηση Τραμπ για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Έπσταϊν - Τους παρομοιάζει με κλόουν

Με χλευαστικές αναρτήσεις στο X για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σήμερα ο Έλον Μασκ στην αποκάλυψη του Axios πως το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει «λίστα Έπσταϊν» και πως ο χρηματιστής πράγματι αυτοκτόνησε.

Σε μια εικόνα που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του, μαζί με ένα οργισμένο emoji, αποτυπώνεται η πλήρης μεταστροφή της κυβέρνησης Τραμπ σε σχέση με όσα υποστήριζε παλαιότερα, ενώ τα στελέχη της παρομοιάζοντας τα στελέχη της με κλόουν.

Σε μια άλλη ανάρτηση, ο ιδιοκτήτης του X έχει βάλει μετρητή που δείχνει μηδενικές συλλήψεις για το πολύκροτο σκάνδαλο.

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf