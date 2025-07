Άρχισε ο αφοπλισμός του ΡΚΚ με μια συμβολική εκδήλωση στο Βόρειο Ιράκ (βίντεο)

Τα όπλα της παρέδωσε μια ομάδα 30 έως 44 μελών του ΡΚΚ, σε μια συμβολική τελετή που πραγματοποιήθηκε κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στις παρυφές του όρους Καντίλ, όπου βρίσκεται η κύρια βάση των ενόπλων της οργάνωσης.

Τυπική έναρξη του αφοπλισμού του ΡΚΚ

Η τελετή αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την τυπική έναρξη του αφοπλισμού που αναμένεται, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες. Τα όπλα που παραδόθηκαν απορρίφθηκαν σε μια μεγάλη πυρά που είχε προετοιμαστεί προκειμένου να καταστραφούν.

Στον χώρο της εκδήλωσης δεν επετράπη η είσοδος μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου και, όπως εκ των προτέρων είχε ανακοινωθεί, το οπτικό υλικό θα διανεμηθεί στα ΜΜΕ μετά την εκδήλωση.

«Από εδώ και στο εξής, με σκοπό να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον σοσιαλισμό με δημοκρατικά πολιτικά και νομικά μέσα και με βάση τη θέσπιση νόμων για τη δημοκρατική ένταξη, καταστρέφουμε τα όπλα μας με ελεύθερη βούληση» αναφέρεται σε ανακοίνωση της επονομαζόμενης «Κοινωνικής Ομάδας Ειρήνης και Δημοκρατίας» που εκφράζει θέσεις του ΡΚΚ.

Παρόντες ήταν, πέρα από τα μέλη του ΡΚΚ, Τούρκοι αξιωματούχοι κυρίως στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, εκπρόσωποι της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης του Βορείου Ιράκ, ηγετικά στελέχη του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) το οποίο το προηγούμενο διάστημα διαμεσολάβησε μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του φυλακισμένου ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν, απεσταλμένοι της ιρακινής κυβέρνησης και δημοσιογράφοι τουρκικών και διεθνών μέσω ενημέρωσης.

Kurdish security forces are deployed at the entrance of the road leading to the site in Sulaimani where PKK fighters are expected to disarm. pic.twitter.com/LrPx2Qq3Oe