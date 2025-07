Tomorrowland: Στάχτη η κεντρική σκηνή του φεστιβάλ, μία ημέρα πριν από την έναρξη [video-εικόνες]

Η κεντρική σκηνή του βελγικού φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Tomorrowland έπιασε φωτιά, μία ημέρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να καταπίνουν το περίτεχνο σκηνικό, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την πυρκαγιά και αναφέρουν ότι ορισμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στο χώρο του φεστιβάλ στο Μπουμ, της επαρχίας της Αμβέρσας.

Tomorrowland stage has caught on fire..



No statement from festival yet but most likely happened due to pyrotechnics.



Weekend 1 was supposed to begin this Friday but this definitely going to affect it. pic.twitter.com/1gW3BXhEQ1