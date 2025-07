Μπαγκλαντές: Εικόνες καταστροφής μετά τη συντριβή αεροσκάφους σε σχολείο (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες κυκλοφορούν στα social media και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από την συντριβή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές σε σχολικό συγκρότημα στο βόρειο τμήμα της Ντάκα τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 18 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχουν καταγραφεί και δεκάδες τραυματίες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε μια περιοχή με γκαζόν, στέλνοντας πυκνό μαύρο καπνό στον ουρανό, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

#BREAKING:



🔴A Bangladesh Air Force aircraft has crashed on a university campus in the capital, #Dhaka.



Reports indicate that there are casualties and injuries. pic.twitter.com/jtP4DinqpE