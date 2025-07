Πρώην αρχιστράτηγος της Ουκρανίας: Ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να κρατήσει μέχρι το 2034

Ο πρώην γενικός επιτελάρχης της Ουκρανίας και νυν πρέσβης της στη Βρετανία, Βαλέρι Ζαλούζνι, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 2034. «Αν επιχειρήσουμε να εφαρμοστεί μια κατάπαυση του πυρός χωρίς να οικοδομήσουμε τις μελλοντικές άμυνές μας, ο πόλεμος θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Ξεκίνησε το 2014 – Θεού θέλοντος θα τελειώσει το 2034», εξήγησε ο Ζαλούζνι σε συνέντευξή του στο ουκρανικό μέσο lb.ua.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία εισήλθε σε μια νέα, εντελώς διαφορετική φάση του πολέμου της κατά της Ρωσίας τον περασμένο χρόνο.

Η Ρωσία άλλαξε την τακτική της στον πόλεμο με την Ουκρανία

Ο Ζαλούζνι έκανε λόγο για αλλαγή της πολεμικής της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της Μόσχας εγκατέλειψαν τις απευθείας επιθέσεις προτιμώντας έναν πόλεμο φθοράς, που στοχοθετεί τον στρατό και τους αμάχους της Ουκρανίας.

«Αυτή τη στιγμή, η πρώτη γραμμή υπάρχει κυρίως για σκοτωμούς. Το 2022 τα τανκς προχωρούσαν στην πρώτη γραμμή και ακολουθούσε το πεζικό. Τώρα τα άρματα μάχης και οι στρατιώτες έχουν αλλάξει θέσεις», είπε ο Ουκρανός πρώην αρχιστράτηγος.

Valery Zaluzhny, Ukraine’s former commander-in-chief and current ambassador to the UK, voiced skepticism on Wednesday about the British-and French-led “Coalition of the Willing.”https://t.co/cgfNMR0uKE pic.twitter.com/UaBrIz5ndU