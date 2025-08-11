FT: Η Κίνα θέλει οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς σε εξαγωγές τσιπ ΤΝ

Η Κίνα θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν τους ελέγχους στις εξαγωγές μικροτσίπ που είναι κρίσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από μια πιθανή συνάντηση κορυφής μεταξύ των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν πει σε ειδικούς στην Ουάσινγκτον ότι το Πεκίνο θέλει η Kυβέρνηση Τραμπ να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), επικαλούμενη ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό του ρεπορτάζ.

Τα HBM chips, τα οποία βοηθούν στην ταχεία εκτέλεση απαιτητικών σε δεδομένα εργασιών ΤΝ, παρακολουθούνται στενά από τους επενδυτές λόγω της χρήσης τους μαζί με επεξεργαστές γραφικών για ΤΝ, ειδικά της Nvidia.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η Κίνα ανησυχεί επειδή οι αμερικανικοί έλεγχοι στα HBM περιορίζουν την ικανότητα κινεζικών εταιρειών όπως η Huawei να αναπτύξουν δικά τους τσιπ ΤΝ.

Διαδοχικές αμερικανικές Kυβερνήσεις έχουν περιορίσει τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα, με στόχο να εμποδίσουν την ανάπτυξη της ΤΝ και της άμυνας του Πεκίνου.

Αν και αυτό έχει επηρεάσει την ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών να καλύψουν πλήρως την εκρηκτική ζήτηση από την Κίνα, μία από τις μεγαλύτερες αγορές ημιαγωγών στον κόσμο, παραμένει ωστόσο σημαντική πηγή εσόδων για τους Αμερικανούς κατασκευαστές τσιπ.

Πηγή: ΚΥΠΕ