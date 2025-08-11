Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε ως τρομοκράτης - Το τελευταίο μήνυμά του

Μόλις 28 χρονών ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος του Al Jazeera, που σκοτώθηκε μαζί με άλλους συναδέλφους του, όταν ο στρατός του Ισραήλ έπληξε «στοχευμένα» σκηνή, την οποία χρησιμοποιούσαν στην πόλη της Γάζας.

«Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής», όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Ο Ανάς αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του Al Jazeera, είναι ανάμεσα στα θύματα, διευκρίνισε.

Ο Ανάς αλ Σαρίφ ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές του αραβόφωνου δικτύου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος κάλυπτε καθημερινά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Journalist Anas al-Sharif along with four other Al Jazeera staff have been killed by an Israeli attack which targeted a tent for the press outside al-Shifa Hospital’s main gate. pic.twitter.com/hfwWdDCCji — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2025

«Τρομοκράτης που παρίστανε τον δημοσιογράφο»

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ο στρατός είχε ως στόχο τον Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Σε ανακοίνωσή του στρατού στο Telegram αναφέρεται ότι οι δυνάμεις του «διεξήγαγαν πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» διατεινόμενες πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

«Το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να με φιμώσει»



Μάλιστα, ο 28χρονος δημοσιογράφος είχε συντάξει το τελευταίο του μήνυμα, το οποίο ζήτησε να δημοσιευθεί σε περίπτωση θανάτου του.

Έτσι, η οικογένεια και οι συνάδελφοί του το ανέβασαν στα Social Media.

Το μήνυμά του έχει ως εξής:

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να με φιμώσει» ξεκινά το μήνυμα του αλ Σαρίφ και συνεχίζει: «Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κατέβαλα κάθε προσπάθεια και αφιέρωσα όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στον κόσμο, στα σοκάκια του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Αλλάχ θα μου χάριζε ζωή αρκετή ώστε να επιστρέψω με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, στην κατεχόμενη Ασκαλάν (Αλ-Ματζντάλ).

Ωστόσο με πρόλαβε το θέλημα του Αλλάχ και η απόφασή Του είναι οριστική. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση - ώστε ο Αλλάχ να δώσει μαρτυρία ενάντια σε όσους έμειναν σιωπηλοί, όσους αποδέχτηκαν τη σφαγή μας, όσους έπνιξαν την ανάσα μας και δεν συγκινήθηκαν από τα διαμελισμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας υφίσταται εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη - το διαμάντι στο στέμμα του μουσουλμανικού κόσμου, τον χτύπο της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου στη γη. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνθλίφτηκαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, κομματιάστηκαν και σκορπίστηκαν στους τοίχους.

Σας προτρέπω να μην αφήσετε τις αλυσίδες να σας φιμώσουν ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Γίνετε γέφυρες προς την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη μας πατρίδα. Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που δεν πρόλαβα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν.

Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο, τον Σάλαχ, τον οποίο ήθελα να στηρίξω και να συντροφεύσω στη ζωή, μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να σηκώσει το βάρος της αποστολής μου και να τη συνεχίσει.

Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, οι ευλογημένες προσευχές της οποίας με οδήγησαν εδώ. Οι δεήσεις της ήταν το καταφύγιό μου και το φως της μου έδειχνε τον δρόμο. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με την καλύτερη ανταμοιβή.

Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, Ουμ Σάλαχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλές μέρες και μήνες. Παρ’ όλα αυτά, έμεινε πιστή στον δεσμό μας, σταθερή σαν τον κορμό μιας ελιάς που δεν λυγίζει - έχοντας πάντοτε υπομονή, εμπιστοσύνη στον Αλλάχ και κουβαλώντας την ευθύνη κατά την απουσία μου με όλη της τη δύναμη και την πίστη.

Σας καλώ να σταθείτε στο πλευρό τους, να είστε το στήριγμά τους μετά τον Ύψιστο Αλλάχ. Πεθαίνω αταλάντευτος στις αρχές μου. Μαρτυρώ ενώπιον του Αλλάχ ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόφασή Του, βέβαιος για τη συνάντησή μας και σίγουρος ότι αυτό που βρίσκεται κοντά στον Αλλάχ είναι καλύτερο και αιώνιο.

Ω Αλλάχ, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσε τις προηγούμενες και μελλοντικές μου αμαρτίες και μετέτρεψε το αίμα μου σε φως που θα φωτίσει τον δρόμο της ελευθερίας για τον λαό και την οικογένειά μου. Συγχωρήστε με για τα λάθη μου και προσευχηθείτε για μένα με έλεος, διότι κράτησα την υπόσχεσή μου και ποτέ δεν την άλλαξα ή την πρόδωσα.

Μην ξεχάσετε τη Γάζα… Και μην με ξεχάσετε στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή.

Ανας Τζαμάλ Αλ-Σαρίφ

06.04.2025»

Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης ζητά καταδίκη επιδρομής που σκότωσε δημοσιογράφους στη Γάζα

Η Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο εκφράζει «απέραντη οργή και αγανάκτηση για το νέο, φρικαλέο έγκλημα που διέπραξε το Ισραήλ εναντίον της ελευθερίας του Τύπου και του ιερού δικαιώματος στην ανθρώπινη ζωή».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, στις 10 Αυγούστου 2025, «ισραηλινή στοχευμένη αεροπορική επιδρομή σκότωσε τους ανταποκριτές του Al Jazeera Anas Αl-Sharif και Mohamed Qraiqea, μαζί με άλλους τρεις δημοσιογράφους, στην πόλη της Γάζας».

Καλεί την Ένωση Συντακτών Κύπρου «να τοποθετηθεί δημόσια, άμεσα και ξεκάθαρα, καταδικάζοντας αυτή την εν ψυχρώ εκτέλεση συναδέλφων τους. Στη μάχη για την αλήθεια, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».

Ακόμη πιο εξοργιστικό, προσθέτει, «είναι ότι αυτή η επίθεση έρχεται αμέσως μετά τις προκλητικές και κυνικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του Ισραηλινού Πρέσβη στην Κύπρο, οι οποίοι είχαν το θράσος να κατηγορήσουν διεθνή μέσα ενημέρωσης για "μεροληψία" και "προπαγάνδα"».

Η Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης, αναφέρει ότι «απαιτούμε τον τερματισμό της ασυλίας που απολαμβάνει το Ισραήλ για τα εγκλήματά του και την προστασία όλων των δημοσιογράφων που εργάζονται κάτω από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες».

Με πληροφορίες από cnn.gr