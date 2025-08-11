Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χωρίς να τραυματιστεί κανείς

Μία απρόσμενη περιπέτεια έζησαν κάποιοι επισκέπτες του φεστιβάλ «Boardmasters» στο Νιουκουέι της Κορνουάλης στην Αγγλία, όταν το παιχνίδι «Apollo 13» παρουσίασε βλάβη, αφήνοντας τους επιβάτες κρεμασμένους ανάποδα για 20 λεπτά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το «Apollo 13», ένα παιχνίδι στο λούνα παρκ του φεστιβάλ, σταμάτησε να λειτουργεί ακριβώς τη στιγμή που βρισκόταν στην κορυφή της διαδρομής του. 

Το «Apollo 13» παρέμεινε ακίνητο στον αέρα, με τους επισκέπτες κρεμασμένους ανάποδα, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με αγωνία την επιχείρηση διάσωσης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Boardmasters Festival»,  το παιχνίδι σταμάτησε λόγω προσωρινής διακοπής ρεύματος.

Για λόγους ασφαλείας, το σύστημα σταμάτησε αυτόματα τη λειτουργία του, με τον χειριστή να προχωρά άμεσα σε διαδικασίες αποβίβασης των επιβατών. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η διοργάνωση διευκρίνισε ότι το «Apollo 13» πλέον λειτουργεί κανονικά και πως προηγήθηκε τεχνικός έλεγχος.

Παρά το ατύχημα, το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή (10/8), προσελκύοντας πάνω από 50.000 επισκέπτες.

Πηγή: protothema.gr

Tags

λούνα πάρκΑΤΥΧΗΜΑΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΑΓΓΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited