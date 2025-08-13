Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Διερευνητικός ο χαρακτήρας της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν λέει ο Λευκός Οίκος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στις συνομιλίες αφορά τις «εδαφικές παραχωρήσεις» που ο Τραμπ έχει δηλώσει πως απαιτούνται προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος μαίνεται εδώ και τριάμισι χρόνια.

Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα είναι μια διαδικασία «ακρόασης» για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ανέφερε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επιχειρώντας να μετριάσει τις προσδοκίες για επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο εγγύς μέλλον.

«Μόνο μια από τις εμπλεκόμενες πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρούσα. Ως εκ τούτου, (η σύνοδος) είναι για τον Πρόεδρο (Τραμπ)» μια ευκαιρία «να σχηματίσει εμπεριστατωμένη και καλύτερη άποψη για το πώς θα μπορούσαμε, όπως ευελπιστούμε, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», είπε η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, είπε η Λέβιτ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επίσκεψης του Τραμπ στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες πως ο Ζελένσκι ενδέχεται να προσκληθεί σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Πούτιν.

«Ο Πρόεδρος (Τραμπ) τρέφει μεγάλο σεβασμό για όλες τις πλευρές που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο και προσπαθούν να τερματίσουν αυτήν τη σύρραξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

