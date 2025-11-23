Συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρωπαίων σήμερα στη Γενεύη – Τα σημεία στο σχέδιο Τραμπ που αντιδρά η ΕΕ

Κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία πραγματοποιούν συνομιλίες στη Γενεύη σήμερα για να συζητήσουν το προσχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από αμερικανικής πλευράς, όπως αναφέρει το Reuters, μετέχουν οι ο σύμβολςο του Ντόναλντ Τρμαπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Την Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως ο ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να εγκρίνει το σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο καλεί το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχτεί περιορισμούς στον στρατό της και να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ.

«Ελπίζουμε να διευθετήσουμε τις τελικές λεπτομέρειες… για να συντάξουμε μια συμφωνία που να είναι επωφελής για αυτούς (την Ουκρανία)», δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος. «Τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι να συναντηθούν οι δύο πρόεδροι», είπε αναφερόμενος στον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έφτασε στη Γενεύη πριν από τις συνομιλίες όπως και μια ουκρανική αντιπροσωπεία, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η Ουκρανία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της.

Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη λεγόμενη συμμαχία E3 της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία θα στείλει επίσης έναν αξιωματούχο, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες δήλωσαν το Σάββατο ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο υποστηρίζει βασικές ρωσικές απαιτήσεις, αποτελεί βάση για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά χρειά

Μια γερμανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο βασίζεται στην πρόταση των ΗΠΑ, είχε σταλεί στην Ουκρανία και στην αμερικανική κυβέρνηση.

Πριν από τις συνομιλίες, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να χάσει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της – ή την υποστήριξη της Ουάσιγκτον – για το σχέδιο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περιέγραψε το σχέδιο ως τη βάση μιας επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά η Μόσχα μπορεί να αντιταχθεί σε ορισμένες προτάσεις του σχεδίου, το οποίο απαιτεί από τις δυνάμεις της να αποσυρθούν από ορισμένες περιοχές που έχουν καταλάβει.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ

Στο μεταξύ, στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι ηγέτες της Ευρώπης συζήτησαν διεξοδικά την πρόταση Τραμπ και συμφωνα με το Bloomberg φαίνται να αντιδρούν σθεναρά σε βασικές προβλέψεις αυτού κρυίως στο θέμα των εδαφικών παραχωρήσων, στην μείωση του ουκρανικού στρατού σε 600.000 άτομα, στην απαγόρευση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και στην ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κόστους ανοικοδόμησης της χώρας.

Επίσης, οι Ευρωπαίοι, που δηλώνουν πως δεν επιθυμούν ρήξη με τις ΗΠΑ ανησυχούν πως παρά τις προσπάθειες, υπάρχει «πραγματικός κίνδυνος» να μην μπορέσουν να μεταπείσουν τον πρόεδρο Τραμπ ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο.

Πάντως χθες το Τραμπ φάνηκε πιο διαλλακτικός.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η πρόταση στο τραπέζι είναι και η οριστική.

«Έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει αν ο Ζελένσκι απορρίψει τη συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «μπορεί να συνεχίσει να παλεύει με όλη του την καρδιά».

