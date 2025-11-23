Σε χαράδρα εξελλίσσεται η φωτιά μεταξύ Κοίλης Στρουμπιού

Πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαράδρα (ποταμού) με πολύ δύσκολη προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή α κόμα δύο προωθητές γαιών αποστέλλονται από Τμήμα Δασών για προσέγγιση της χαράδρας.

Επιπλέον επιχειρούν διαδοχικά αυτή την ώρα τρία εναέρια μέσα(2 αεροσκάφη και ελικόπτεροτης ΜΑΕΠ).

Προστίθεται πως για την φωτιά ενημερώπθηκε η Πολιτική Άμυνα και η Αστυνομία να βρισκόνται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη πιθανή εκκένωση των Κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού.