Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Σε χαράδρα εξελλίσσεται η φωτιά μεταξύ Κοίλης Στρουμπιού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

 

Πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαράδρα (ποταμού) με πολύ δύσκολη προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιου.

 Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή α κόμα δύο προωθητές γαιών αποστέλλονται από Τμήμα Δασών για προσέγγιση της χαράδρας.

 Επιπλέον επιχειρούν διαδοχικά αυτή την ώρα τρία εναέρια μέσα(2 αεροσκάφη και ελικόπτεροτης ΜΑΕΠ).

 Προστίθεται πως για την φωτιά ενημερώπθηκε η Πολιτική Άμυνα και η Αστυνομία να βρισκόνται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη πιθανή εκκένωση των Κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα