Ο Ζελένσκι λέει ότι η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν πρέπει να εστιάσει στην εκεχειρία

«Ελπίζουμε ότι το κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η κατάπαυση του πυρός. Μια άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά από την τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις, εάν δεν συμφωνήσει σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

«Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις και να ενισχυθούν, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε, μιλώντας μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο.

