Συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι στο Λονδίνο πριν από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε την Πέμπτη στο Λονδίνο με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Σταρμερ, σε μια έντονη επίδειξη υποστήριξης την παραμονή της σημαντικής συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας από την οποία έχουν αποκλειστεί το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του.

Ο Στάρμερ υποδέχτηκε τον Ουκρανό ηγέτη με μια θερμή αγκαλιά και χειραψία στα σκαλιά της κατοικίας του στη Ντάουνινγκ Στριτ, λίγες μόνο ώρες μετά τη συμμετοχή του Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν την Παρασκευή σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα, η πρώτη φορά που ο Ρώσος ηγέτης επιτρέπεται να πατήσει σε δυτικό έδαφος από την εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Η εντατικοποίηση της ρωσικής επίθεσης και το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν έχει προσκληθεί στη συνάντηση της Παρασκευής στο Άνκορατζ έχουν εντείνει τους φόβους ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα καταλήξουν σε συμφωνία που θα επιβάλλει οδυνηρές παραχωρήσεις στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχει πλέον μια «βιώσιμη» πιθανότητα για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μετά από περισσότερα από τρία χρόνια συγκρούσεων.

Κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, την Πέμπτη, η Ουκρανία εκτόξευσε δεκάδες drones κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, τραυματίζοντας τρία άτομα και προκαλώντας πυρκαγιές, μεταξύ άλλων σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια πόλη του Βόλγκογκραντ.

Το Κίεβο χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως δίκαιη αντίποινα για τις καθημερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones της Μόσχας εναντίον των δικών του αμάχων.

Δεδομένης της κρισιμότητας των στιγμών, όλες οι πλευρές άσκησαν έντονες πιέσεις τις ώρες πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.

Πηγή: ΚΥΠΕ