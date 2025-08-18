Ισραήλ: Διέρρευσαν ηχογραφημένες δηλώσεις του πρώην αρχηγού πληροφοριών του στρατού

Διαρροή ηχητικών καταγραφών από ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο προκαλεί νέες αντιδράσεις στο Τελ Αβίβ, καθώς ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, υποστράτηγος Ααρόν Χαλίβα, εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι οι μαζικοί θάνατοι Παλαιστινίων στη Γάζα αποτελούν «αναγκαιότητα» για το μέλλον.

Σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις που παρουσίασε το ισραηλινό Channel 12 και αναπαρήγαγε το CNN, ο Χαλίβα ακούγεται να δηλώνει ότι «για όλα όσα έγιναν στις 7 Οκτωβρίου, για κάθε έναν άνθρωπο εκείνης της ημέρας, πρέπει να πεθαίνουν 50 Παλαιστίνιοι». Σε άλλο σημείο της συνομιλίας φέρεται να λέει πως «δεν έχει σημασία αν πρόκειται για παιδιά», ενώ επιμένει ότι ο αριθμός των 50.000 νεκρών στη Γάζα είναι «απαραίτητος και απαιτούμενος για τις μελλοντικές γενιές».

50 000 morts à Gaza, c'est nécessaire pour les générations futures - Aharon Haliva, ancien chef des services de renseignement israéliens (Channel 12, TV israélienne)



"Pour chaque Israélien tué le 7 octobre, 50 Palestiniens doivent être tués, qu'il s'agisse d'enfants ou non." pic.twitter.com/rmMPFjz2aF — Youssef Hindi (@Youssef_Hindi) August 17, 2025

Το υλικό δεν καθιστά σαφές πότε ακριβώς έγιναν οι δηλώσεις, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων στη Γάζα ξεπέρασε τους 50.000 τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι σχετικές υπηρεσίες. Σε άλλη αποστροφή του λόγου του, ο Χαλίβα τονίζει ότι «δεν υπάρχει επιλογή — κάθε τόσο χρειάζονται μια Νάκμπα για να νιώθουν το τίμημα». Η Νάκμπα - «καταστροφή» στα αραβικά - αναφέρεται στον εκτοπισμό περίπου 700.000 Παλαιστινίων το 1948, κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Ο Χαλίβα κατείχε τη θέση του αρχηγού της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς και περίπου 250 ομήρους. Παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2024, αναλαμβάνοντας «ευθύνη ηγεσίας», και έγινε ο πρώτος ανώτατος αξιωματικός που αποχώρησε μετά τα γεγονότα.

Τα εκτενή ηχητικά αποσπάσματα φαίνεται να προέρχονται από πολύωρες συνομιλίες που είχε ο ίδιος, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται ο συνομιλητής του. Ο Χαλίβα αποδίδει μέρος της ευθύνης για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου όχι μόνο στον στρατό, αλλά και στην πολιτική ηγεσία και την εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας, Σιν Μπετ, που θεωρούσαν πως η Χαμάς δεν θα προχωρούσε σε επίθεση.

Σε δήλωσή του προς το Channel 12, ο πρώην αξιωματικός ανέφερε ότι οι φράσεις ειπώθηκαν σε «κλειστό φόρουμ» και εξέφρασε «λύπη» για τη διαρροή, επιμένοντας ότι πρόκειται για «αποσπασματικά μέρη, που δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα, ειδικά σε περίπλοκα ζητήματα υψηλής διαβάθμισης».

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ δέχεται εντεινόμενη διεθνή κριτική για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τα σχέδια πλήρους κατοχής της Πόλης της Γάζας. Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έχει «χάσει τον έλεγχο», ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι «ο Νετανιάχου είναι πλέον πρόβλημα από μόνος του».

Η Χαμάς καταδίκασε τις δηλώσεις Χαλίβα, υποστηρίζοντας ότι το ηχητικό «επιβεβαιώνει πως τα εγκλήματα κατά του λαού μας αποτελούν επίσημη πολιτική που προέρχεται από τα υψηλότερα επίπεδα της ισραηλινής ηγεσίας».

Πηγή: protothema.gr