Έρευνα ναρκωτικών «σαρώνει» τα τουρκικά ΜΜΕ - Σύλληψη αρχισυντάκτη Habertürk

Νέο σοκ στα τουρκικά ΜΜΕ προκαλεί η σύλληψη του αρχισυντάκτη του τηλεοπτικού καναλιού Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο Ερσόι τέθηκε υπό κράτηση χθες, ενώ το TMSF –η κρατική αρχή που έχει αναλάβει τη διοίκηση του καναλιού– ανακοίνωσε άμεσα την αναστολή των καθηκόντων του.

Η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης έκανε γνωστό ότι έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και ο Ερσόι, για τα αδικήματα της προμήθειας, κατοχής ή χρήσης ναρκωτικών για προσωπική χρήση, καθώς και της παροχής χώρου για τη χρήση τους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Αν και τα ονόματα των υπολοίπων δεν ανακοινώθηκαν επισήμως, η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ ισχυρίζεται ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι του Habertürk, όπως παραγωγοί εκπομπών και προσκεκλημένοι σχολιαστές.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι η επιχείρηση εκλαμβάνεται ως επέκταση της εισαγγελικής έρευνας για ναρκωτικά που φαίνεται να στοχοποιεί κύκλους των ΜΜΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο ίδιο πλαίσιο είχαν συλληφθεί η παρουσιάστρια του Show TV Ελά Ριουμέισα Τζεμπετζί, η πρώην δημοσιογράφος του Habertürk Μελτέμ Ατζέτ και η ρεπόρτερ του BeyazTV Χαντέ Σαρίογλου. Αφέθηκαν ελεύθερες μετά την κατάθεση, τις ιατρικές εξετάσεις και τον έλεγχο των τηλεφώνων τους.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το Show TV όσο και το Habertürk ανήκαν στον όμιλο Can Media Group της Can Holding, ο οποίος κατασχέθηκε από το TMSF τον Σεπτέμβριο με βαρύτατες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και πλαστογραφία.

Την ίδια ώρα, μεταδίδεται δήλωση του πρώην Βουλευτή του AKP Σαμίλ Ταγιάρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Ερσόι είχε εξελιχθεί σε ιδιαίτερα ισχυρό πρόσωπο με σημαντικές διασυνδέσεις σε κρατικούς και πολιτικούς κύκλους. Κατά τον Ταγιάρ, το TMSF είχε επιδιώξει να τον απομακρύνει ήδη από την έναρξη της έρευνας, αλλά είχε μπλοκαριστεί λόγω των προσβάσεών του Ερσόι. «Η πρόσφατη επιχείρηση ξεπέρασε όλα τα εμπόδια· πλέον είναι σαφές ότι οι αρχές κινούνται εναντίον όλων. Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ