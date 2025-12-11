Ανώνυμα ΑΛΜΑτα ηθικής

Περίεργη έως αστεία η ενέργεια του κινήματος ΑΛΜΑ να διακηρύξει την υιοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου διαφάνειας από εκείνο που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία και να δώσει στη δημοσιότητα λίστα με 7 εισφορές για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Εκ των οποίων οι τρεις με εισφορά πέραν των 500 αναγράφονται με όνομα και επίθετο, με το όνομα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ξεχωρίζει και οι τέσσερις αναγράφονται ως Φυσικά Πρόσωπα, με δύο εξ αυτών των χορηγών να έχουν εισφέρει το ποσό των 499, προφανώς για να μπορούν να καλύπτονται από το όριο της επιτρεπόμενης ανωνυμίας. Όταν ένα Κίνημα εξαγγέλλει ότι υιοθετεί αυστηρότερα μέτρα ηθικής γιατί επιλέγει να μείνει εντός των ορίων που του επιτρέπουν την ίδια αδιαφάνεια που υπόσχεται να υπερβεί;

ΑνΔ