Πυρκαγιά από πλήγματα ρωσικών ντρόουν σε ενεργειακή εγκατάσταση στην Οδησσό

Η διοίκηση του δήμου του Ισμαηλίου, στην περιφέρεια της Οδησσού, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας άνθρωπος και να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κρατική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Εξάλλου το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο στοιχεία από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

