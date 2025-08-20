Η συζήτηση χωρίς τη Μόσχα είναι «δρόμος προς το πουθενά», διαμηνύει ο Λαβρόφ

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Τετάρτη τους Ευρωπαίους ηγέτες για «αδέξιες προσπάθειες» να αλλάξουν τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία.

«Είδαμε μόνο επιθετική κλιμάκωση και αρκετά αδέξιες προσπάθειες να αλλάξει η θέση του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε, αναφερόμενος στη συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ Τραμπ, Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από την ευρωπαϊκή πλευρά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν ότι η συζήτηση για θέματα ασφάλειας χωρίς τη Ρωσία είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση – και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες – καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι το να συζητά κανείς σοβαρά ζητήματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία είναι ουτοπία· είναι δρόμος προς το πουθενά».

Οι ΗΠΑ έχουν μια όλο και πιο σαφή κατανόηση των «βασικών αιτίων» της κρίσης στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές της διευθέτησης με την Ουκρανία» υπογράμμισε.

