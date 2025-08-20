Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Η συζήτηση χωρίς τη Μόσχα είναι «δρόμος προς το πουθενά», διαμηνύει ο Λαβρόφ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αδέξιες προσπάθειες από τους Ευρωπαίους να αλλάξουν τη θέση Τραμπ για Ουκρανία, λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Τετάρτη τους Ευρωπαίους ηγέτες για «αδέξιες προσπάθειες» να αλλάξουν τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία.

«Είδαμε μόνο επιθετική κλιμάκωση και αρκετά αδέξιες προσπάθειες να αλλάξει η θέση του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε, αναφερόμενος στη συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ Τραμπ, Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από την ευρωπαϊκή πλευρά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν ότι η συζήτηση για θέματα ασφάλειας χωρίς τη Ρωσία είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση – και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες – καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι το να συζητά κανείς σοβαρά ζητήματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία είναι ουτοπία· είναι δρόμος προς το πουθενά».

Οι ΗΠΑ έχουν μια όλο και πιο σαφή κατανόηση των «βασικών αιτίων» της κρίσης στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές της διευθέτησης με την Ουκρανία» υπογράμμισε.

ERTNEWS.GR

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited