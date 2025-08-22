Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης ζητά αναγνώριση γενοκτονίας στη Γάζα

Την αναγνώριση της γενοκτονίας στη Γάζα και την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ ζητά από τη διεθνή κοινότητα ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Αμπντάλα Ατάρι.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Ατάρι καλεί «όλες τις κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα και τους πολίτες να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία και να σταθούν ενεργά στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Προτρέπει επίσης τη διεθνή κοινότητα «να απαιτήσει την άμεση παύση της γενοκτονίας, να διασφαλίσει ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία των αμάχων και να επιβάλει την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Καλεί όλους «να υπερβούν τις συμβολικές δηλώσεις επιβάλλοντας ουσιαστικές κυρώσεις στο κράτος κατοχής από την απαγόρευση προμήθειας όπλων μέχρι και την αποβολή ισραηλινών ομάδων από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις».