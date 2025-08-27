Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία και καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περί τους 20 έχουν τραυματιστοί έπειτα από πυροβολισμούς στην εκκλησία Annunciation Church και σε παρακείμενο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότας.

Ο δράστης, κατά την αστυνομία, έχει εξουδετερωθεί. Το τοπικό δίκτυο Fox 9 ανέφερε ότι είναι νεκρός.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία και το καθολικό σχολείο για παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι περίπου 13-14 ετών.

Σήμερα ήταν ημέρα λειτουργίας στην εκκλησία για όλους τους μαθητές του σχολείου.

Μαρτυρίες μιλούν για έναν άνδρα που ήταν ντυμένος στα μαύρα και κρατούσε με τουφέκι.

Κάτοικος της περιοχής, όπως αναφέρει το Sky News, περιέγραψε ότι άκουσε 30 έως 50 πυροβολισμούς σε διάστημα μερικών λεπτών. Είπε ότι οι πυροβολισμοί ήταν σποραδικοί και σίγουρα δεν ακουγόταν σαν πιστόλι, «οπότε πρέπει να ξαναγέμισε πολλές φορές».

Δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.\

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες.

🚨#BREAKING: Huge police presence outside a Catholic Church in Minneapolis, MN. Reports of multiple critical injuries and several de*ths. The church also houses a K-8 school.



Authorities have shut down nearby roads and ramps. The scene is flooded with law enforcement — an… pic.twitter.com/qC81RPFQt6 — Juan Torres (@juanpodcast1) August 27, 2025

Πριν από το περιστατικό της Τετάρτης είχαν γίνει τρία αιματηρά περιστατικά με πυροβολισμούς σε 12 ώρες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του δηλώνει ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για την ένοπλη επίθεση. Προσθέτει ότι το FBI «αντέδρασε γρήγορα» και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος.

Πηγή: protothema.gr