Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Έσωσαν τρεις ανθρώπους και ένα σκυλάκι από φλεγόμενο διαμέρισμα στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην εντός των τειχών πόλη

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο διώροφης οικοδομής στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να διασώζει τρία πρόσωπα, καθώς ένα σκυλάκι.

Στην κλήση για τη φωτιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας και η πυρκαγιά, που είχε ξεσπάσει στην κουζίνα του διαμερίσματος, τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:22.

Τρία πρόσωπα διασώθηκαν από το μπαλκόνι, από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και ένα σκυλάκι από το εσωτερικό του διαμερίσματος, ενώ προηγήθηκε εκκένωση του κτηρίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σημειώνει η Π.Υ. έγινε χρήση αυλών τυλικτήρα νερού από τα οχήματα με χρήση αναπνευστικών συσκευών και εξαερισμός του χώρου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το διαμέρισμα και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

 Επιπρόσθετα, από τη θερμότητα και τον καπνό, ζημιές υπέστη ο προθάλαμος και το κλιμακοστάσιο του κτηρίου. 

Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

ΚΥΠΕ

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠαλιά ΛευκωσίαΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα