Έσωσαν τρεις ανθρώπους και ένα σκυλάκι από φλεγόμενο διαμέρισμα στη Λευκωσία

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο διώροφης οικοδομής στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να διασώζει τρία πρόσωπα, καθώς ένα σκυλάκι.

Στην κλήση για τη φωτιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας και η πυρκαγιά, που είχε ξεσπάσει στην κουζίνα του διαμερίσματος, τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:22.

Τρία πρόσωπα διασώθηκαν από το μπαλκόνι, από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και ένα σκυλάκι από το εσωτερικό του διαμερίσματος, ενώ προηγήθηκε εκκένωση του κτηρίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σημειώνει η Π.Υ. έγινε χρήση αυλών τυλικτήρα νερού από τα οχήματα με χρήση αναπνευστικών συσκευών και εξαερισμός του χώρου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το διαμέρισμα και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Επιπρόσθετα, από τη θερμότητα και τον καπνό, ζημιές υπέστη ο προθάλαμος και το κλιμακοστάσιο του κτηρίου.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

ΚΥΠΕ