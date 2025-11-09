Η Κιμ Καρντάσιαν κόπηκε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου: «Ήμουν τόσο κοντά»

Απέτυχε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας η Κιμ Καρντάσιαν, όπως ανακοίνωσε με ένα story της στο Instagram το Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τόνισε πως δεν τα βάζει κάτω, ενώ σημείωσε πως θα προσπαθήσει ξανά, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

«Λοιπόν… δεν είμαι ακόμα δικηγόρος», έγραψε η τηλεπερσόνα, προσθέτοντας με χιούμορ: «Απλά παίζω μία πολύ επιτυχημένη δικηγόρο στην τηλεόραση». Στη συνέχεια, δήλωσε: «Έξι χρόνια σε αυτό το ταξίδι για τη νομική και παραμένω αφοσιωμένη μέχρι να περάσω τις εξετάσεις. Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς εγκατάλειψη, απλά περισσότερη μελέτη και ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Η Κιμ Καρντάσιαν ευχαρίστησε «όλους όσοι την υποστήριξαν και την ενθάρρυναν» μέχρι τώρα. «Το να πέσεις είναι ενέργεια και όχι αποτυχία. Ήμουν τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις και αυτό με κινητοποιεί ακόμα περισσότερο. Πάμε δυνατά!!!».Η ίδια είχε ανακοινώσει αρχικά την απόφασή της να σπουδάσει Νομική σε συνέντευξή της το 2019 στο περιοδικό Vogue. Εξήγησε ότι την ενέπνευσε η θετική κατάληξη της υπόθεσης της Άλις Μαρί Τζόνσον, την οποία βοήθησε να αφεθεί ελεύθερη το 2018. Στο παρελθόν, έχει μιλήσει πολλές φορές για τις δυσκολίες της να γίνει δικηγόρος, μία επαγγελματική πορεία που είχε ακολουθήσει και ο αείμνηστος πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

Δείτε το story της

Πρόσφατα, η τηλεπερσόνα αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT κατά την προετοιμασία της για τις εξετάσεις της στη Νομική, ενώ δεν δίστασε να το κατηγορήσει για ορισμένα λάθη που κάνει.

Η ίδια μίλησε για τη σχέση της με την Τεχνητή Νοημοσύνη στη σειρά συνεντεύξεων του «Vanity Fair» με ανιχνευτή ψεύδους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συμπρωταγωνίστριά της στη νέα σειρά «All’s Fair», Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το ChatGPT για «συμβουλές σχετικά με τη ζωή της», «συμβουλές για ραντεβού» ή αν το βλέπει «σαν φίλο».

Απαντώντας αρνητικά και στα τρία, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι το έχει χρησιμοποιήσει για «συμβουλές σχετικά με τις σπουδές της στη Νομική και τις εξετάσεις». Συγκεκριμένα, είπε: «Όταν χρειάζομαι απάντηση σε μια ερώτηση, βγάζω φωτογραφία, τη στέλνω εκεί και περιμένω να μου απαντήσει. Με οδηγεί σε αποτυχίες σε τεστ συνέχεια και τότε θυμώνω και του φωνάζω».

Τότε, η Τέιλορ τη ρώτησε: «Δηλαδή είναι κάτι σαν φίλος και εχθρός;» με την Κιμ Καρντάσιαν να απαντά: «Ναι, φίλος και εχθρός. Και τότε μου απαντά: “Το AI σου μαθαίνει να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Ήξερες την απάντηση από την αρχή.”». «Δηλαδή σε “ξεμπρόστιασε”;» συνέχισε η Τεγιάνα Τέιλορ. «Ναι, με ξεμπρόστιασε», δήλωσε γελώντας η τηλεπερσόνα. Η χειρίστρια του ανιχνευτή ψεύδους επιβεβαίωσε ότι η Καρντάσιαν δεν έλεγε ψέματα σχετικά με τη χρήση του ChatGPT.

