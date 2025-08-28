Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του γύρω από την πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως μονάδες του επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης της Γάζας για να «καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές» και εγκαταστάσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Το Ισραήλ συνέχισε κι ενέτεινε χθες Τετάρτη τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας, αψηφώντας τη διεθνή πίεση για να βάλει τέλος στην επίθεση, ενώ αντέκρουσε ξανά την κήρυξη λιμού από τον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο περί έκθεσης «εντελώς κατασκευασμένης» από πλευράς του.

Έπειτα από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε στον Λευκό Οίκο συνεδρίασης «πολιτικού» χαρακτήρα για την ένοπλη σύρραξη, είπε αμερικανός αξιωματούχος.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 38 νεκρούς σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ σε όλο τον θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή και οι κάτοικοί του απειλούνται να υποστούν γενικευμένο λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο στρατός συμπλήρωσε πως θα είναι «αναπόφευκτη» την απομάκρυνση του πληθυσμού από το αστικό κέντρο, που παρουσιάζεται ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει ήδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

