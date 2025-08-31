Σε κατάσταση πολιορκίας από τον ισραηλινό στρατό η πόλη της Γάζας - Δεκάδες νεκροί και εκτοπισμένοι

Κλιμακώνει την πολιορκία της πόλης της Γάζας το Ισραήλ την ώρα που η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποιεί κατά της μαζικής απομάκρυνσης του πληθυσμού.

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο Ισραήλ, για να βάλει τέλος στον πόλεμο, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι θέλει να συνεχίσει την επίθεση και ο στρατός ετοιμάζεται για γενική επίθεση στην πολη της Γάζας. Ο στρατός έκρινε πως η εκκένωση της πόλης είναι «αναπόφευκτη».

Με την επίθεση στην πόλη της Γάζας, ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του στην κυβέρνηση λένε πως θέλουν να τελειώνουν με τη Χαμάς, η άνευ προηγουμένου επίθεση της οποίας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο, και να φέρουν πίσω τους ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα και εξακολουθούν να κρατούνται εκεί.

Στο Ισραήλ, πολίτες που εναντιώνονται στην προβλεπόμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας φοβούνται ότι θα κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους στρατιώτες και θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ομήρων που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου και είναι ακόμη ζωντανοί.

Από την πλευρά της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε το Σάββατο (30/8) κατά της μαζικής απομάκρυνσης του πληθυσμού από την πόλη της Γάζας, καθώς ο στρατός εντείνει την πολιορκία της πόλης πριν από τη μεγάλη επίθεση που έχει προαναγγείλει ότι θα εξαπολύσει κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Ενώ η Λωρίδα της Γάζας έχει καταστραφεί έπειτα από 23 μήνες πολέμου, η Πολιτική Προστασία, η υπηρεσία πρώτων βοηθειών, έκανε λόγο για 66 θανάτους το Σάββατο από πολλά ισραηλινά πλήγματα κατά του παλαιστινιακού εδάφους, κυρίως στην πόλη της Γάζας.

«Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή, υπό τις παρούσες συνθήκες», αντέδρασε η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Μιριάνα Σπόλιαριτς όπως αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν ήδη φύγει από την πόλη, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στο κυβερνείο της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη και τα περίχωρά της.

«Οι βομβαριδσμοί ήταν σφοδροί, δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο, δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε», είπε ο Αμπού Μοχαμάντ Κίσκο, ένας κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν, που μίλησε τηλεφωνικώς.

Είπε ότι έφυγε από την πόλη γιατί «δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος» στη Λωρίδα της Γάζας.

