Ο Πολίτης από σήμερα μιλά και αγγλικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Politis to the point: Η ενημέρωση και ανάλυση στη γλώσσα που ενώνει

Ο Πολίτης άνοιξε σήμερα νέο κεφάλαιο με το Politis to the point, την αγγλόφωνη πλατφόρμα ενημέρωσης που είναι ήδη live, παρούσα στα γεγονότα που έχουν σημασία για ένα κοινό πέραν της ελληνόφωνης έκδοσης.

Μέσα από την επικαιρότητα, αναλύσεις, αφιερώματα καθώς και άρθρα γνώμης, το Politis to the point ενημερώνει, ερμηνεύει και θέτει ερωτήματα για την Κύπρο, την Ευρώπη και την περιοχή, επιδιώκοντας να φωτίσει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τις προεκτάσεις τους.

Με την αγγλική του έκδοση ο Πολίτης εμπλουτίζει τη 26χρονη πορεία του στην ανεξάρτητη και τολμηρή ενημέρωση, μιλώντας πλέον στο αγγλόφωνο κοινό και… to the point.

Επισκεφθείτε την νέα πλατφόρμα στο en.politis.com.cy

