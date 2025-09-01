Κλειστό το Μεσαιωνικό Κάστρο Κ. Πάφου από την Πέμπτη για την διοργάνωση της Όπερας

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ανακοινώνει ότι το Μεσαιωνικό Κάστρο Κάτω Πάφου θα είναι κλειστό για το κοινό από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου μέχρι την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω της διοργάνωσης Όπερας στα πλαίσια του Pafos Aphrodite Festival 2025.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για την όποια ταλαιπωρία παρουσιαστεί στους επισκέπτες του Μνημείου. Στο μεταξύ στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διοργανωτές για το φετινό 23ο Pafos Aphrodite Festival .

Σημειώνεται πως φέτος παρουσιάζει ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα της όπερας: την εκρηκτική Carmen του Georges Bizet στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου.

150 χρόνια μετά την πρώτη της παράσταση στην Opéra-Comique του Παρισιού, η Carmen συνεχίζει να συγκλονίζει και να συγκινεί το κοινό ανά τον κόσμο και φέτος θα μαγέψει το κυπριακό κοινό.

Το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία λυρικού δράματος κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου.