Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για σύλληψη και απέλαση μεταναστών στις ΗΠΑ

Η επιχείρηση βαφτίστηκε Patriot 2.0, έπειτα από εκείνη του Μαΐου που είχε αποτέλεσμα να συλληφθούν 1.500 άνθρωποι στην πολιτεία, κατά τα δημοσιεύματα.

Η Kυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε να διεξαχθεί επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Μασαχουσέτη για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών χωρίς άδειες παραμονής, ανέφεραν η εφημερίδα New York Times και μέσα ενημέρωσης της Βοστόνης χθες Σάββατο, επικαλούμενα ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας στην οποία τονίζεται πως στο στόχαστρο βρίσκονται «εγκληματίες αλλοδαποί» στην πολιτεία αυτή.

Η νέα επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για τις προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) και ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE).

Πηγή των Τάιμς είπε πως η επιχείρηση βάζει ιδίως στο στόχαστρο μετανάστες που αφήνονται ελεύθεροι παρότι η ICE ζητεί να παραμείνουν έγκλειστοι σε φυλακές στην πολιτεία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, καθώς την ίδια ώρα ο Πρόεδρος Τραμπ απειλεί να αναπτύξει τον στρατό και ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στο Σικάγο, για να αυξηθούν οι συλλήψεις και οι απελάσεις στην τρίτη μεγαλύτερη αμερικανική πόλη.

ΚΥΠΕ

