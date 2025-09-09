Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο "Στόλος για τη Γάζα" ανακοίνωσε πως πλοίο του χτυπήθηκε πιθανόν από drone

Φωτογραφία αρχείου από Anadolu Agency

Αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Ο "Στόλος για τη Γάζα" ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι πλοίο του «επλήγη», πιθανόν από drone, ανοικτά της Τύνιδας, κάτι που διέψευσαν οι τυνησιακές αρχές, λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή.

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Telegram και Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι «ανυπόστατες», επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της ,που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, προβαίνοντας στην εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Ο στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

