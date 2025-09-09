Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκρήξεις στη Ντόχα του Κατάρ - «Επιχείρηση του IDF κατά της Χαμάς» επιβεβαίωσε το Ισραήλ

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν επίθεση κατά ηγετών της Χαμάς

Μεγάλος αριθμός εκρήξεων ακούστηκε την Τρίτη (9/9) στη Ντόχα του Κατάρ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, ενώ λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι εκρήξεις ήταν απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, οι IDF και Σιν Μπετ ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την ηγεσία της Χαμάς σε μια επιδρομή που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν γνώσει των Αμερικανών οι οποίοι έδωσαν το πράσινο φως σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Η δήλωση δεν αναφέρει ρητά το Κατάρ, αλλά έρχεται μετά από αναφορές για μεγάλες εκρήξεις στη Ντόχα, όπου εδρεύει η κορυφαία ηγεσία της Χαμάς.

Ανάμεσα στους στόχους ήταν ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο ηγέτης της Χαμάς όπως επιβεβαίωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Jerusalem Post. Ο θάνατός του δεν έχει επιβεβαιωθεί, όπως και των άλλων στελεχών που έγιναν στόχος.

Τουλάχιστον 12 με 15 εκρήξεις

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και οι πρώτες πληροφορίες για ισραηλινή επιχείρηση επιβεβαιώθηκαν από το Τελ Αβίβ, κάνοντας λόγο για επιχείρηση του IDF. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 12 με 15 μεγάλες εκρήξεις στην περιοχή. To Axios ήταν από τα πρώτα ΜΜΕ που επικαλούμενο ενημέρωση από Ισραηλινό αξιωματούχο, σημείωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης ανώτερων στελεχών της Χαμάς που είχαν καταφύγει στο Κατάρ.

 

Πηγή: protothema.gr /  cnn.gr

 

