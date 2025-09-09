Δύο νεκροί στο κτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ, καταδίκη Γκουτέρες και δήλωση εκπροσώπου ΥΠΕΞ Κατάρ

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ, μια χώρα που διαδραματίζει θετικό ρόλο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (στη Λωρίδα της Γάζας) και την απελευθέρωση των ομήρων. Καταδικάζω αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», είπε στους δημοσιογράφους.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι για να την καταστρέψουν», πρόσθεσε.

Δήλωση υπήρξε και από το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. «Το Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την άνανδρη ισραηλινή επίθεση που στόχευσε συγκροτήματα κατοικιών στα οποία στεγάζονται πολλά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και θέτει σοβαρή απειλή στην ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την επίθεση και επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε άλλη πράξη που στοχεύει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία του», πρόσθεσε ο Μάτζεντ Αλ Ανσάρι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νέο βίντεο από το ισραηλινό χτύπημα σε ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα

ΚΥΠΕ