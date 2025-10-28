Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Iσραηλινές δυνάμεις σκοτώνουν τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στη Δυτική Όχθη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν σήμερα τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι δυνάμεις πυροβόλησαν τους μαχητές που σχεδίαζαν επιθέσεις στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, και στη συνέχεια προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία και τον ισραηλινό στρατό.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Μετά τη μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στον καταυλισμό της Τζενίν, που για καιρό ήταν προπύργιο ένοπλων οργανώσεων όπως της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ερημώσει και έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

