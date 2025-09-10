Η Πολωνία επικαλείται το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά τις 19 παραβιάσεις ρωσικών drones

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ενημέρωσε το κοινοβούλιο για τα γεγονότα της χθεσινής νύχτας, κάνοντας γνωστό ότι η Πολωνία θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημη διαβούλευση εντός της στρατιωτικής συμμαχίας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του ίδιου και του προέδρου της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι.

«Τα λόγια δεν αρκούν»

Σύμφωνα με τα αρχεία του ΝΑΤΟ, επίκληση του Άρθρου 4 έχει γίνει μόνο επτά φορές από την ίδρυσή του το 1949 και τελευταία φορά ήταν το 2022, αμέσως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά ο Τουσκ είπε ότι ενώ εκτιμά όλες τις εκφράσεις αλληλεγγύης, «τα λόγια δεν αρκούν» και η Πολωνία θα ζητήσει «πολύ μεγαλύτερη» υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Τι είναι το Άρθρο 4

Το Άρθρο 4 δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να ζητήσει διαβουλεύσεις, εφόσον θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συγκληθεί το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, προκειμένου να εξεταστούν η κατάσταση και τυχόν κοινά μέτρα.

Σε αντίθεση με το Άρθρο 5, δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική απάντηση. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση της άμυνας, ανάπτυξη στρατευμάτων ή πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας.

19 παραβιάσεις

Παράλληλα, ο Τουσκ ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, με σημαντικό αριθμό drones να περνούν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, πιθανότατα καταρρίφθηκαν τέσσερα drones. Έχει επιβεβαιωθεί η κατάρριψη τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ πιστεύεται ότι έχει καταρριφθεί και ένα τέταρτο. Οι αρχές εργάζονται για την επαλήθευση και την οριστικοποίηση αυτών των στοιχείων, πρόσθεσε.

Ο Τουσκ προειδοποίησε επίσης ότι οι χθεσινές παραβιάσεις είναι μόνο ένα μέρος της ευρύτερης εικόνας ασφαλείας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να πρόκειται να πραγματοποιήσουν «επιθετική» στρατιωτική άσκηση σε λίγες μέρες. «Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριζόμαστε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η προοπτική μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι στρατιωτικές ασκήσεις στιος οποίες αναφέρθηκε ο Τουσκ είναι οι Zapad 2025 μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την Πολωνία, οι πολεμικές ασκήσεις Zapad αποσκοπούν στην κατάληψη του «Διάδρομου Σουβάλκι».

Πηγή: naftemporiki.gr