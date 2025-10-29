Ενώπιον του Υπουργικού η φορολογική μεταρρύθμιση – Στη Βουλή εναποθέτει τις ελπίδες του ο ΠτΔ

Την ελπίδα η Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει την πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, για την οποία σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σχετικό νομοσχέδιο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη φορολογική μεταρρύθμιση «τη μεγαλύτερη των τελευταίων 22 ετών», σημειώνοντας πως εντάσσεται στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης για διαρκείς μεταρρυθμίσεις και φέρει «το ξεκάθαρο ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού».

Όπως ανέφερε, «μέσα από τις προτάσεις μας πετυχαίνουμε τον πρώτο στόχο, που είναι η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους». Επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση ενισχύει τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές, ενώ περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη της απόκτησης κατοικίας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

«Ωθούμε τη γυναικεία απασχόληση, ενισχύουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις, για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, και προωθούμε την Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ακόμη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις €24.500, «ξεπερνώντας την προεκλογική μου δέσμευση», και εξέφρασε την ελπίδα η Βουλή να εγκρίνει τα νομοσχέδια άμεσα, ώστε «η φορολογική μεταρρύθμιση στο σύνολό της να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026».

Υπενθύμισε ότι το πλαίσιο παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και ακολούθησε εκτενής διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. «Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Τώρα είναι η ώρα της ψήφισης από τη Βουλή», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η «υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδες δηλώσεις που στο παρελθόν οδήγησαν τη χώρα σε οικονομική καταστροφή», επιτρέπει σήμερα στην Κυβέρνηση να προχωρήσει «σε αυτή την τολμηρή μεταρρύθμιση προς όφελος του πολίτη, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο σύνολό της».