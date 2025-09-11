Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Ουκρανία χτύπησε με drone ρωσικό πλοίο αξίας 60 εκατ. δολαρίων στη Μαύρη Θάλασσα (βίντεο)

Το ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη γέφυρα του πλοίου, καταστρέφοντας τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας.

Οι Ειδικές Δυνάμεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με drone ένα πλοίο πολλαπλών χρήσεων MPSV07 του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τη HUR, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη γέφυρα του πλοίου, καταστρέφοντας τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας, καθώς και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιτήρησης του Project MPSV07, θέτοντάς το ουσιαστικά εκτός λειτουργίας.

"Επαγγελματίες από την GUR πραγματοποίησαν ένα ακριβές χτύπημα με ένα μαχητικό drone εγχώριας παραγωγής στη γέφυρα του σκάφους, όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός πλοήγησης και επικοινωνιών του. Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αναγνώρισης του εχθρικού πλοίου καταστράφηκε και το σκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας, απαιτώντας δαπανηρές επισκευές", αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας, της GUR.

Το κόστος του πλοίου εκτιμάται ότι είναι περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια. Η Ρωσία διαθέτει συνολικά τέσσερα τέτοια σκάφη.

Πηγή: thetoc.gr

